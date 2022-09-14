Tozluyaka 11. bölüm 3. Fragmanı

Tozluyaka 11. Bölümüyle 11 Eylül Pazar saat 20: 00'de FOX'ta!

Tozluyaka 11. Bölümüyle 11 Eylül Pazar saat 20: 00'de FOX'ta! ? ? Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı. ? Tozluyaka Resmi Youtube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/3O33iiK Oyuncular: Emre Kınay Dolunay Soysert Tayanç Ayaydın Nur Yazar Nebil Sayın Kadim Yaşar Kaan Mirac Sezen Ecem Çalhan Ulvi Kahyaoğlu Serra Pirinç Çağla Şimşek Can Bartu Arslan Durukan Çelikkaya Oğulcan Arman Uslu Özgür Foster Ahmet Haktan Zavlak Duygu Özşen Doğa Lara Akkaya #Tozluyaka #NTCMEDYA #EmreKınay

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