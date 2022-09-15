Tozluyaka 12. bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Tozluyaka 12. bölüm Fragmanı

15.09.2022 10:43

Tozluyaka 12. Bölümüyle 18 Eylül Pazar saat 20: 00'de FOX'ta!

Tozluyaka 12. Bölümüyle 18 Eylül Pazar saat 20: 00'de FOX'ta! ?

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Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

? Tozluyaka Resmi Youtube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/3O33iiK

Oyuncular:

Emre Kınay

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen

Ecem Çalhan

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç

Çağla Şimşek

Can Bartu Arslan

Durukan Çelikkaya

Oğulcan Arman Uslu

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

Duygu Özşen

Doğa Lara Akkaya

#Tozluyaka #NTCMEDYA #EmreKınay

YORUMLAR
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Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı @Ben Bu Cihana Sığmazam ? Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı @Ben Bu Cihana Sığmazam ? Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
Kaynak: DailyMotion.com

Tozluyaka, Eylül, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Tozluyaka 12. bölüm Fragmanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tozluyaka 12. bölüm Fragmanı - Son Dakika
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