Tozluyaka 15. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Tozluyaka 15. Bölüm Fragmanı

05.10.2022 09:43

Tozluyaka 15. Bölümüyle 9 Ekim Pazar saat 20: 00'de FOX'ta!

Tozluyaka 15. Bölümüyle 9 Ekim Pazar saat 20: 00'de FOX'ta! ?

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Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

? Tozluyaka Resmi Youtube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/3O33iiK

Oyuncular:

Emre Kınay

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen

Ecem Çalhan

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç

Çağla Şimşek

Can Bartu Arslan

Durukan Çelikkaya

Oğulcan Arman Uslu

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

Duygu Özşen

Doğa Lara Akkaya

#Tozluyaka #NTCMEDYA #EmreKınay

YORUMLAR
500
Kaynak: DailyMotion.com

Tozluyaka, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Tozluyaka 15. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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