Tozluyaka 3. Bölümüyle 18 Temmuz Pazartesi saat 20: 00'de FOX'ta! ??
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Oyuncular:
Emre Kınay
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen
Ecem Çalhan
Ulvi Kahyaoğlu
Serra Pirinç
Çağla Şimşek
Can Bartu Arslan
Durukan Çelikkaya
Oğulcan Arman Uslu
Özgür Foster
Ahmet Haktan Zavlak
Duygu Özşen
Doğa Lara Akkaya
#Tozluyaka #NTCMEDYA #YeniDizi
Son Dakika › TV › Tozluyaka 3. Bölüm Fragmanı - Son Dakika