Tozmanlılardan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tozman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çetin ve dernek üyelerini ağırladı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Tozman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çetin ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Çetin, ziyaret esnasında Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek misafirperverliğinden ve bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR