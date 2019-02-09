Son Dakika Haberleri: Tozu Dumana Katacak Oyun Dirt Rally 2.0, Bu Yaz Oculus Rift Vr Desteği Alacak

Tozu Dumana Katacak Oyun Dirt Rally 2.0, Bu Yaz Oculus Rift Vr Desteği Alacak

30 dakika önce

Ralli oyunlarını sevenlerin merakla beklediği oyun DiRT Rally 2.0, 26 Şubat tarihinde Steam üzerinden satışa çıkacak. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı Codemasters, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla DiRT Rally 2.0'ın bu yaz Oculus Rift VR desteği alacağını açıkladı.

Tozu Dumana Katacak Oyun Dirt Rally 2.0, Bu Yaz Oculus Rift Vr Desteği Alacak, System.String[]
DiRT Games'in resmi Twitter hesabında Oculus Rift ve DiRT Rally 2.0'ın göründüğü bir görselin eklendiği gönderiyle "Seni duyduk. Oculus seni duydu. DiRT Rally 2.0 + Oculus = Bu yaz..." ifadesi paylaşıldı. Daha önce defalarca sanal gerçeklik desteği sağlamayacağını belirten Codemasters'ın bu açıklamaları, oyuncular tarafından sürpriz olarak karşılandı.



Codemasters'ın bu fikir değişikliğinin, ilk oyunda olduğu gibi ekonomik sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyor. 2015 yılının sonlarında piyasaya sürülen DiRT Rally, 2016 yılının yaz mevsiminde Oculus Rift desteği alarak sanal gerçeklik dünyasına giriş yapmıştı. 2016'da yapılan bu girişim, birçok oyuncu tarafından beğeniyle karşılanmıştı.




Şubat 2017'de PlayStation 4 versiyonu PSVR desteği alan DiRT Rally, PSVR performans incelemelerinden de tam not almıştı. Harika bir sanal gerçeklik deneyimi sunan Codemasters'ın bu açıklaması, şimdiden birçok oyuncuyu heyecanlandırmışa benziyor.



Steam üzerinden 92.00 TL fiyatıyla ön satışta olan oyunun Türkçe desteği maalesef bulunmuyor. 26 Şubat'tan itibaren erişim sağlanabilecek DiRT Rally 2.0'ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir ve Steam sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:45 

Twitter, Teknoloji
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