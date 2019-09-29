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Tozu dumana kattılar

1 saat önce

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.

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Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.


Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel'in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor.


4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor.


Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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