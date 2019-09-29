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Tozu dumana kattılar

1 saat önce

- Tozu dumana kattılar Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattıKARABÜK - Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3.

- Tozu dumana kattılar

Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattı

KARABÜK - Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel'in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor.

4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor.

Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi.

Tozu dumana kattılar

Safranbolu, Karabük, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
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