TP'nin Adıyaman'daki sahada petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı

Buna göre,1104 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 31 Mayıs 2021 tarihinden 31 Mayıs 2031 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı