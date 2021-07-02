TP'nin petrol arama sahasında uzatma kararları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Adıyaman ve Şanlıurfa ili sınırları içerisinde kalan petrol arama sahalarında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'da 15 bin 697 hektar ve Şanlıurfa'da 75 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatlarının süresinin 10 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Öte yandan, TP'nin Adıyaman ili sınırları içerisindeki başka bir sahaya ait petrol arama ruhsat süresi, sona ereceği 12 Eylül 2021 tarihinden 12 Eylül 2031 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatıldı.