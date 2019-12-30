TP'nin yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TP'nin yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız oldu - Son Dakika Ekonomi

TP'nin yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız oldu

6 saat önce

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri'nin (TP) genel müdürlüğüne Fidan Bayındır Yıldız atandı.

TP'nin yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız oldu, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri'nin (TP) genel müdürlüğüne Fidan Bayındır Yıldız atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatı boyunca pazarlama alanında farklı yönetim pozisyonlarında yer alan Yıldız, yıllar içinde edindiği tecrübeyle TP'nin yönetiminde yer alacak.

Çalışma hayatına 2001'de giren Yıldız, Procter&Gamble (P&G) ve Cigna Finans Emeklilik'te satış ve pazarlama bölümlerinde yönetici olarak çalıştı.

Yıldız, son olarak Cigna Finans Emeklilik'te, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Türkiye Partisi, Bayındır, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi
Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler

Son Dakika Haberleri
17:38 "Binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu süresi uzatılmalı" - Son Dakika Ekonomi
17:32 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:28 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:27 Petrol ve altın fiyatları yükseliyor - Son Dakika Ekonomi
17:25 Dev fabrika yeniden üretime geçiyor - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:46:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TP'nin yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]