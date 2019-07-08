Son Dakika Haberleri: TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atama
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TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atama

1 saat önce

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ tarafından, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Seçkin Uçar'ın genel müdür olarak vekaleten atandığı bildirildi.

TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atama, System.String[]
Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ tarafından, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Seçkin Uçar'ın genel müdür olarak vekaleten atandığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla görevi sona eren TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürü Çağdaş Demirağ'ın yerine TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Uçar'ın vekaleten atandığı belirtildi.
Zülfikarlar Holding, 2017'de, 400'ü aşkın akaryakıt istasyonu, 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisini bünyesinde bulunduran TP Petrol Dağıtım AŞ'yi 490 milyon lira bedelle özelleştirme ihalesinde devralmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:33 Kaynak: AA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TP Petrol, CEO, Ekonomi
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