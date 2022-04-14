TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ile personelleri kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın Atatürk Parkı önünde bulunan kan bağışı noktasına gelen Demir ve personeller, ramazan ayında azalan kan bağışına destek olmak amacıyla kan verdi.

Demir, 372 personelle kan vermeye geldiklerini belirterek, Vali Hulusi Şahin'in başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağış noktasına geldiklerini söyledi.

Kan bağışında bulunmak için her yıl büyük hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını kaydeden Demir, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.