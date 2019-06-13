TPAO Genel Müdürü Bilgin'den Vali Atik'e ziyaret
2 saat önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:44 Kaynak: AA
(TPAO) Genel Müdürü Melih Han
Bilgin, Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
'i ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Atik, Bilgin ve beraberindekilere çalışmalarla ilgili bilgi verdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bilgin de TPAO'nun Siirt'teki yatırım ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Pervari
ilçesinin Doğan köyüne gitti.
Ziyarette Bilgin'e, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ve TPAO Batman
Bölge Müdürü Mustafa Demir
de eşlik etti.
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