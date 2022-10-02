TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN TAKVİMDEN HERHANGİ BİR SAPMA YOK, TAM GAZ DEVAM - Son Dakika
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TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN TAKVİMDEN HERHANGİ BİR SAPMA YOK, TAM GAZ DEVAM

02.10.2022 21:43

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı ile doğalgaz boru hattının bulunduğu açık denize kablo serecek olan 'Seven Arctic' gemisinde incelemede bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam? dedi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı ile doğalgaz boru hattının bulunduğu açık denize kablo serecek olan 'Seven Arctic' gemisinde incelemede bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam? dedi.

Sakarya Gaz Sahası içinde yer alan bölgede bulunan doğalgazı taşıyacak boru hattının yanına kordon bağı hattı serimini yapacak bin ton vinç kapasitesine sahip 162 metre uzunluğundaki 'Seven Arctic' gemisi İstanbul Boğazı'na ulaştı. Gemi Filyos açıklarında, derin denizde Ana Kordon Bağı Hattının denizden 30 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası kuyuları alanına kadar yerleştirilmesini sağlayacak ve büyük deniz tabanı yapılarının inşa işlerini gerçekleştirecek. Geminin İstanbul Boğazı'na gelmesiyle incelemelerde bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Bütün sistemi kontrol edecek olan kordon bağı hattı toplamda 180 kilometre serilecek. Kordon bağı hattının 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek. Bu bir başka gemiyle beraber geldi. O gemi şu anda Filyos Limanı'nda. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde. Bu 'kordon bağı ünitesi' aslında elektrohidro mekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir.? diye konuştu.

'GEMİ FİLYOS'TA HEMEN OPERASYONA BAŞLAYACAK'

Bilgin, geminin önümüzdeki günlerde Filyos'a ulaşacağını belirterek, Gemi, Filyos Limanı'na intikali ile beraber hemen operasyona başlayacak. Bu gemi açık denizlerde faaliyet gösteren en yüksek teknolojik gemilerden bir tanesi. Ana yüklenicilerimizden birisi olan Supsea 7 firmasının gemilerinden birisi.? dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Bütün projenin üç faz içerisinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu Bunlardan birisi deniz tabanına yerleştirilecek olan ekipmanlar, diğeri karada yapılacak olan kara işleme tesisleri ve üçüncüsü de bunların arasındaki boru hatları. Bu boru hatları projesinin üçüncü bileşenini devreye sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla aslında iki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işlemini tamamlayacak olan gemiyle çalışmalarımız tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ediyor.? Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için gece-gündüz var güçleriyle çalıştıklarını ve başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Bilgin, Bugüne kadar hedeflerimize ulaşma konusunda hem yüklenici firmalarımızın tamamıyla hem kendi ekiplerimizle gece gündüz kesintisiz bir çalışma içerisindeyiz. Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam? ifadesini kullandı. Bilgin, gemide yaklaşık 120 personelin faaliyet göstereceğini ve bunun yanı sıra bin ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler ile 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicilerinin de geminin üzerinde olduğunu kaydetti. Ekim ayı içerisinde operasyona başlayacak Seven Arctic gemisinin çalışmalarını yıl sonunda tamamlaması bekleniyor. (DHA)

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KARADENİZ GAZ SAHASI'NDA DENİZİN TABANINA KABLO DÖŞEYECEK OLAN GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ KARADENİZ GAZ SAHASI'NDA DENİZİN TABANINA KABLO DÖŞEYECEK OLAN GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ
Kaynak: DHA

Arctic, Filyos, TPAO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN TAKVİMDEN HERHANGİ BİR SAPMA YOK, TAM GAZ DEVAM - Son Dakika

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