TPAO, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı - Son Dakika

TPAO, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı
20.10.2020 15:07
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki 'Tuna-1' bölgesinde 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğu sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı.
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki 'Tuna-1' bölgesinde 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğu sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı.
TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; 'Fatih' sondaj gemisinin 20 Temmuz'da 'Tuna-1' kuyusunda sondaja başladığı, 17 Ekim'de 'Tuna-1' kuyusunun tamamlandığı anımsatıldı. 'MilliEnerjideYeniMüjde' etiketi ile yapılan paylaşımda, toplam 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğu sondaj çalışmalarının görüntüleri de yer aldı. 34 saniyelik görüntüde, deniz dibindeki çalışmaların görüntüleri paylaşıldı. 'Tuna-1' kuyusundaki çalışmalarını tamamlayan 'Fatih'in yeni rotası 'Türkali-1' kuyusu olacak.
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