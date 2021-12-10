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TPAO: "Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" - Son Dakika

TPAO: "Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik"

10.12.2021 23:27

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından yapılan açıklamada, " Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye- Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Milli Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

TPAO: Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik
TPAO: Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik

Nusaybin, Petrol, Mardin, TPAO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TPAO: 'Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik' - Son Dakika


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