TPAO: "Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" - Son Dakika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından yapılan açıklamada, " Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye- Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Milli Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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