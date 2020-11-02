TPAO'nun Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı - Son Dakika

TPAO'nun Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı

02.11.2020 10:57

Türkiye'deki ham petrol üretiminin yüzde 62'sini gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünce, 3 yılda 5 ildeki üretim miktarı yüzde 40 arttı.

İBRAHİM TOPRAK - Türkiye'deki ham petrol üretiminin yüzde 62'sini gerçekleştiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünce, 3 yılda 5 ildeki üretim miktarı yüzde 40 arttı.

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arama faaliyetlerini sürdürürken, 1948 yılında petrol çıkarılmaya başlanan Batman'da üretim ve arama faaliyeti aralıksız devam ediyor.

1954 yılında kurulan TPAO'nun Batman Bölge Müdürlüğünce sorumluluk alanında bulunan Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yılda ortalama 70 sondaj faaliyetinde bulunuluyor.

Yaklaşık 90 bin kilometrekare alanda arama faaliyetlerini sürdüren bölge müdürlüğünce bu yıl günlük 35 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

Bölgede günlük 35 bin varil olan petrol üretimin, 50 bin varil seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

3 yılda üretim yüzde 40 arttı

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ildeki sahalarında üretim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, 2020 yılı itibarıyla günlük toplam 35 bin varil üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu petrolün yaklaşık yüzde 60'ının Batman, yüzde 30'unun Diyarbakır, geri kalan bölümünün ise Mardin, Şırnak ve Siirt sınırları içerisinde üretildiğini ifade eden Demir, 2017 ve 2020 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde yüzde 40'lık üretim artışı gerçekleştirildiğini aktardı.

"Daha yüksek rakamları hedefliyoruz"

Demir, 2017'de günlük üretimin 24 bin varil civarında olduğunu dile getirerek, "Şimdi 35 bin varil seviyelerine geldik. Agresif petrol aramacılığı ve sondaj faaliyetleri neticesinde envanterimize yeni kuyularımızı kattık. Bu kuyularımızla üretim artışımız da kaçınılmaz oldu. Önümüzdeki süreçte daha yüksek rakamları, 2023'de günlük 50 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Batman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 ilde toplam 1209 petrol kuyusunun aktif bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Demir, ayrıca 9 sondaj kulesinde de arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Üretilen petrolün ortalama gravite değerinin 22 olduğunu aktaran Demir, üretilen petrolün BOTAŞ vasıtasıyla TÜPRAŞ'a iletildiğini sözlerine ekledi.

TPAO'nun Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı
TPAO'nun Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı
TPAO'nun Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı
TPAO'nun Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Petrol Üretimi, Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TPAO'nun Batman bölgesindeki petrol üretimi 3 yılda yüzde 40 arttı - Son Dakika


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