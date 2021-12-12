TPAO'NUN DUYURDUĞU PETROL KEŞFİ, 35 GÜN SÜRMÜŞ - Son Dakika

TPAO'NUN DUYURDUĞU PETROL KEŞFİ, 35 GÜN SÜRMÜŞ

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) duyurulan, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırındaki 'Günyurdu-1' kuyusunda, 1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi.

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) duyurulan, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırındaki 'Günyurdu-1' kuyusunda, 1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi. TPAO, Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığı öğrenildi. Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor. TPAO BÖYLE DUYURDU TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi. TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise 'Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Milli Enerjide Güçlü Türkiye!' denildi.

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