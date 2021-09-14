TPAO'nun iki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic AŞ'nin Kırklareli ve Tekirdağ'da yüzde 50'şer hisseyle sahip oldukları petrol işletme ruhsatlarının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ile Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli'nde yüzde 50'şer hisseyle müştereken sahip olduğu petrol işletme ruhsatının süresi sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 5 yıl süreyle 1 Ağustos 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu şirketlerin Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları içinde yüzde 50'şer hisseyle müştereken sahip olduğu petrol işletme ruhsatı ise 10 yıl süreyle 1 Ağustos 2031 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca, TPAO iki ayrı petrol arama ruhsatının süresinin iki yıl uzatılması için de başvuruda bulundu.