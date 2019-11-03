Son Dakika Haberleri: TPAO'nun petrol arama sahalarında genişletme kararları
Son Dakika Ekonomi TPAO'nun petrol arama sahalarında genişletme kararları

TPAO'nun petrol arama sahalarında genişletme kararları

6 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

TPAO'nun petrol arama sahalarında genişletme kararları, System.String[]

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu alana 969 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

Ayrıca Siirt'in Kurtalan ilçesi, Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyünde de petrol işletme ruhsat sahasındaki 332 parsel numaralı taşınmazın 13 bin 779 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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