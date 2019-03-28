Son Dakika Haberleri: Tpao'nun Petrol Arama Sahasında Genişletme Kararı

Tpao'nun Petrol Arama Sahasında Genişletme Kararı

1 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) İstanbul ve Tekirdağ sınırları içerisinde kalan petrol arama ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

Tpao'nun Petrol Arama Sahasında Genişletme Kararı, System.String[]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) İstanbul ve Tekirdağ sınırları içerisinde kalan petrol arama ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Buna göre, 14 bin 375 hektarlık sahanın yüzölçümünün 15 bin 4 hektar olarak genişletilmesine karar verildi.


Söz konusu kararın, TPAO'nun sahada bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerin yeterliliği ve taahhüt ettiği iş ve yatırım programı doğrultusunda, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

TPAO, sahanın genişletilmesi için geçen yıl ekimde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Tekirdağ, İstanbul, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ekonomi
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