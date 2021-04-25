TPAO'nun Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, Tekirdağ sınırlarındaki 14 bin 537 hektar yüzölçümüne sahip saha için daha önce TPAO'ya verilen petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.