Son Dakika Haberleri: Tpao Siirt'te Petrol Arayacak

Tpao Siirt'te Petrol Arayacak

1 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt'te petrol arama ruhsatı verildi.

Tpao Siirt'te Petrol Arayacak, System.String[]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt'te petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO Siirt'teki 15 bin 249 hektarlık sahada petrol arayabilecek. Söz konusu arama ruhsatı 5 yıl geçerli olacak. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt, Güncel
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