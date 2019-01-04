Tpao Siirt'te Petrol Arayacak
1 saat önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt'te petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt
'te petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO Siirt'teki 15 bin 249 hektarlık sahada petrol arayabilecek. Söz
konusu arama ruhsatı 5 yıl geçerli olacak. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
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