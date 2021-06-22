Üye Girişi
TPAO Siirt'te petrol arayacak - Son Dakika

TPAO Siirt'te petrol arayacak

22.06.2021 10:30

- TPAO Siirt'te petrol arayacak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Siirt'in Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi sınırları içinde petrol arayacak.

- TPAO Siirt'te petrol arayacak

SİİRT - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Siirt'in Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi sınırları içinde petrol arayacak.

TPAO, Siirt'in Şirvan ilçesindeki AR/TPO/K/L48-d No'lu arama ruhsat alanında Şirvan-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi sınırları içinde bulunan AR/TPO/K/L48-d No'lu arama ruhsatında bir adet lokasyon alanında, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama sondajı projesi planlanıyor.

Şirvan-1 tespit kuyusunun 6 milyon liraya mal olması hesaplanıyor. Proje ile sahada ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu tespit edilecek. Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği öğrenildi.

TPAO Siirt'te petrol arayacak
TPAO Siirt'te petrol arayacak
TPAO Siirt'te petrol arayacak
TPAO Siirt'te petrol arayacak

Şirvan, Petrol, Siirt, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TPAO Siirt'te petrol arayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak 11:41 HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı 11:18 Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı 10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi 10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş 10:09 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş

Son Dakika Haberleri
11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:18 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı         
11:27
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:19
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 12:01:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TPAO Siirt'te petrol arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement