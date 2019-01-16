Tpao'ya 11 Petrol Arama Ruhsatı Verildi
1 saat önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 8 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 11 petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığına (TPAO) 8 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 11 petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Edirne
, Tekirdağ
, Çanakkale
, Niğde
, Şırnak
, Hakkari
ve Adana
'daki kara sahaları ile Adana ve Hatay
açıklarındaki bir deniz sahası olmak üzere toplam 11 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz
konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:56 Kaynak: AA
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