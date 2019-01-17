Tpao'ya 11 Petrol Arama Ruhsatı Verildi
1 saat önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 8 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 11 petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TPAO’ya Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari ve Adana’daki kara sahaları ile Adana ve Hatay açıklarındaki bir […]The post TPAO’ya 11 petrol arama ruhsatı verildi appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:45
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