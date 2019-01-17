Son Dakika Haberleri: Tpao'ya 11 Petrol Arama Ruhsatı Verildi

Tpao'ya 11 Petrol Arama Ruhsatı Verildi

1 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 8 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 11 petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TPAO’ya Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari ve Adana’daki kara sahaları ile Adana ve Hatay açıklarındaki bir […]The post TPAO’ya 11 petrol arama ruhsatı verildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Tpao'ya 11 Petrol Arama Ruhsatı Verildi, System.String[]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 8 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 11 petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Niğde, Şırnak, Hakkari ve Adana'daki kara sahaları ile Adana ve Hatay açıklarındaki bir deniz sahası olmak üzere toplam 11 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:45 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sektörel
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