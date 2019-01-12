Tpao'ya 21 Petrol Arama Ruhsatı Verildi
1 saat önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 il ve Marmara Denizi
'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre TPAO'ya Siirt
, Şırnak
, Van
, Adıyaman
, Hakkari
, Muş
, Batman
, Diyarbakır
, Mardin
ile Marmara Denizi'nin İstanbul
ve Tekirdağ
illerini kapsayan bölgeleri için toplam 21 sahada petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz
konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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