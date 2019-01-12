Son Dakika Haberleri: Tpao'ya 21 Petrol Arama Ruhsatı Verildi

Tpao'ya 21 Petrol Arama Ruhsatı Verildi

1 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Tpao'ya 21 Petrol Arama Ruhsatı Verildi, System.String[]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'ya Siirt, Şırnak, Van, Adıyaman, Hakkari, Muş, Batman, Diyarbakır, Mardin ile Marmara Denizi'nin İstanbul ve Tekirdağ illerini kapsayan bölgeleri için toplam 21 sahada petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ekonomi
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