Son Dakika Haberleri: TPAO'ya 21 petrol arama ruhsatı verildi

TPAO'ya 21 petrol arama ruhsatı verildi

1 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO'ya 21 petrol arama ruhsatı verildi, System.String[]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:07 

Marmara Denizi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ekonomi
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