TPAO'ya 21 petrol arama ruhsatı verildi
1 saat önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:07
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