Tpao'ya 7 Petrol Arama Ruhsatı Verildi
9 dakika önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 7 petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 7 petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ'daki kara sahaları için toplam 7 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:04 Kaynak: AA
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