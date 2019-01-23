Tpao'ya 7 Petrol Arama Ruhsatı Verildi
1 saat önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 7 petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TPAO’ya Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ’daki kara sahaları için toplam 7 petrol arama ruhsatı […]The post TPAO’ya 7 petrol arama ruhsatı verildi appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:12
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