TPAO'ya 9 petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TPAO'ya 9 petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika Ekonomi

TPAO'ya 9 petrol arama ruhsatı verildi

6 saat önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde 9 petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO'ya 9 petrol arama ruhsatı verildi, System.String[]

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde 9 petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Yüzölçümleri 14 bin 455 hektarla 61 bin 671 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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