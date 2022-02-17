TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak - Son Dakika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Filyos Vadisi Projesi kapsamında sanayi ihtiyaçlarının projelendirilmesi konularında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile olan iş birliklerinin artarak süreceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Kampüsünü ziyaret eden TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filyos Vadisi Projesi'nin hayata geçmesiyle civar il, ilçeler ve üniversitelere muhtemel katkıları ele alındı, istihdama yönelik bölüm ve programlar üzerine fikir alışverişleri ve iş birlikleri konuşuldu.

Ziyarette konuşan Bilgin, mega projenin uygulanması, Filyos bölgesinin ticari, endüstriyel ve lojistik enerji üssü haline gelmesi sürecinde akademik ve bilimsel destekleri bakımından Zonguldak BEÜ ile olan iş birliklerinin önemine değindi.

Bilgin, "Proje kapsamında mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi sürecinde Zonguldak BEÜ ile olan iş birlikleri artarak devam edecek, çalışmalarından ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Mega projenin her aşamasında rol alacağız"

Rektör Çufalı da Zonguldak ve bölgenin kaderini değiştirecek, ulusal ve bölgesel kalkınma adına ülkenin en büyük yatırımları arasında yer alan Filyos Vadisi Projesi'nde paydaş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu bağlamda 2021 yılını üniversite olarak "Filyos Yılı" atfettiklerine işaret eden Çufalı, şunları kaydetti:

"Filyos Çalıştayı ve Filyos Kongresi ile Filyos'a ilişkin bilimsel faaliyetler yapıldı. Bölgede keşfedilen doğal gazın karaya taşınmasında aktif rol üstlenen TPAO ile de sürekli istişare halindeyiz. Ar-Ge, inovasyon ve sanayi birlikteliği çerçevesinde TPAO yönetimi ile iletişim ve etkileşim devam edecek. Şehrin ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli dinamikleri arasında yer alan Zonguldak BEÜ olarak, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde verilecek her türlü akademik ve bilimsel altyapı desteğiyle bu mega projenin her aşamasında rol alacağız."