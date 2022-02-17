Üye Girişi
TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak - Son Dakika

TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak

17.02.2022 09:54
TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Filyos Vadisi Projesi kapsamında sanayi ihtiyaçlarının projelendirilmesi konularında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile olan iş birliklerinin artarak süreceği bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Filyos Vadisi Projesi kapsamında sanayi ihtiyaçlarının projelendirilmesi konularında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile olan iş birliklerinin artarak süreceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Kampüsünü ziyaret eden TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filyos Vadisi Projesi'nin hayata geçmesiyle civar il, ilçeler ve üniversitelere muhtemel katkıları ele alındı, istihdama yönelik bölüm ve programlar üzerine fikir alışverişleri ve iş birlikleri konuşuldu.

Ziyarette konuşan Bilgin, mega projenin uygulanması, Filyos bölgesinin ticari, endüstriyel ve lojistik enerji üssü haline gelmesi sürecinde akademik ve bilimsel destekleri bakımından Zonguldak BEÜ ile olan iş birliklerinin önemine değindi.

Bilgin, "Proje kapsamında mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi sürecinde Zonguldak BEÜ ile olan iş birlikleri artarak devam edecek, çalışmalarından ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Mega projenin her aşamasında rol alacağız"

Rektör Çufalı da Zonguldak ve bölgenin kaderini değiştirecek, ulusal ve bölgesel kalkınma adına ülkenin en büyük yatırımları arasında yer alan Filyos Vadisi Projesi'nde paydaş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu bağlamda 2021 yılını üniversite olarak "Filyos Yılı" atfettiklerine işaret eden Çufalı, şunları kaydetti:

"Filyos Çalıştayı ve Filyos Kongresi ile Filyos'a ilişkin bilimsel faaliyetler yapıldı. Bölgede keşfedilen doğal gazın karaya taşınmasında aktif rol üstlenen TPAO ile de sürekli istişare halindeyiz. Ar-Ge, inovasyon ve sanayi birlikteliği çerçevesinde TPAO yönetimi ile iletişim ve etkileşim devam edecek. Şehrin ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli dinamikleri arasında yer alan Zonguldak BEÜ olarak, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde verilecek her türlü akademik ve bilimsel altyapı desteğiyle bu mega projenin her aşamasında rol alacağız."

TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak
TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak

YORUMLAR
500

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Filyos, TPAO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Üzerindeki bomba düzeneği sahte çıktı! Mezarlıkta intihara kalkışan genç kendisini ve jandarmayı vurdu
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının tepkisi izleyenleri güldürdü
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:06:41. #1.11#
SON DAKİKA: TPAO, Zonguldak'taki Filyos Vadisi Projesi'nde üniversiteyle iş birliğini artıracak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement