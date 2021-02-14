TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı - Son Dakika

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı
14.02.2021 13:27
Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Pakdil, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Irak'ın Gara bölgesinde, 13 sivil vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederim. Milletimizin başı sağ olsun.
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