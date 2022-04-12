TPDV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal oldu - Son Dakika
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TPDV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal oldu

12.04.2022 11:59
TPDV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal oldu

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal oldu.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde kurulan Türk Dünyası İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Vakfın Yönetim Kurulu'nun kararına istinaden kendisine teklif edilen Onursal Başkanlık görevini kabul eden ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Çalışkan, vakfın bünyesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firma sahiplerinin katılımı ile Türk Dünyası İş İnsanları Kurulu oluşturulması için ülke genelinde çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bu kurulun, Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere, tüm ülkeler ile ekonomik iş birliğinin artması ve karşılıklı dış ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yapacağını vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Kurul, iş insanları arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliğini sağlayarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında ortak proje ve yatırımlar yapılmasına öncülük edecektir. Kurula sadece ehliyet ve liyakat sahibi, devletini ve milletini seven, Ahilik ilke ve prensiplerine bağlı dürüst, güvenilir ve erdemli iş insanları kabul edilmektedir. Sayın Mustafa Deryal başkanımız da uzun yıllardır Ankara'da ticaret yapan, doğruluğu ve dürüstlüğü ile bilinen, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen bir iş insanıdır. Teklifimizi kırmayarak Onursal Başkanlık görevini kabul ettiği için Yönetim Kurulumuz adına kendisine teşekkür ediyorum. Onun başkanlığında Ahilik ilke ve esaslarının iş hayatında hakim olması da dahil olmak üzere hep birlikte önemli ve başarılı çalışmalar yapacağımıza gönülden inanıyorum."

Çalışkan, Vakfın ve Türk Dünyası İş İnsanları Kurulunun kuruluş ve çalışma ilkelerine inanan her sektörden iş insanlarını www.tdpv.org.tr internet sitesi üzerinden üyelik başvurusu yapmaya davet ederek, Türkiye'nin ve Türk dünyasının ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, hukuki ve teknolojik yönden güçlenerek dünyada etkin konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkıda bulunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ziyarette, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Üyesi Aydın Erkoç ile Vakıf yetkilileri de yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TPDV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal oldu - Son Dakika


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