TPF: Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başında - Son Dakika
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TPF: Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başında

6 saat önce

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, federasyonun adına dazenlenmiş bir "yalan beyan belgesinin" varlığından haberdar olduklarına dikkat çekerek, "Bilinmesini isteriz ki, Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başındadır" dedi.

TPF: Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başında, System.String[]

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, federasyonun adına dazenlenmiş bir "yalan beyan belgesinin" varlığından haberdar olduklarına dikkat çekerek, "Bilinmesini isteriz ki, Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başındadır" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Düzgün, "Kimliği meçhul kişilerce, toplumda panik havası yaratmak ve kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla, Federasyonumuzun adı ve logosu kullanılarak hazırlanmış bir yalan beyan belgesinin varlığından haberdar olduk. Bilinmesini isteriz ki, Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başındadır" dedi ve ekledi:

"Hayati önem taşıyan bu süreçte, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığı konusunda, hükümetimizin ve bakanlıklarımızın yönlendirmesiyle, en doğru kararları almak ve uygulamak boynumuzun borcudur.

"Hepimizin sorumluluklarının çok büyük olduğu ve atacağımız her adımı hassasiyetle ölçerek planlayacağımız bu dönemde ortaya çıkan bu belgeye itibar edilmemesini ve bu fırsatçılara paye verilmemesini önemle rica ederiz.

"Belgenin menşei ve failleri ile ilgili gerekli araştırma yapılmaktadır. İlgili değerlendirme sonucunda kanuni haklarımızı kullanacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.

"Bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımızı umut ediyor, hepimize işlerinde başarılar diliyorum."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:02 Kaynak: DHA

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