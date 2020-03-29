TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti - Son Dakika
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TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti

7 saat önce

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti, System.String[]

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TPF, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alarak Türkiye'nin dört bir yanında daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyon yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart Cuma günü Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbir paketi kapsamında, "özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir" söylemini takiben yeni bir tavsiye kararı aldı.

Karara göre, federasyona bağlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması tavsiye ediliyor.

"Temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yarın itibarıyla yeni çalışma saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belirterek, bu uygulamaya tüm Türkiye'de özen gösterilmesinin önemini vurguladı.

Düzgün, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı 'kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilmesi' açıklamasını müteakiben biz de çalışma saatlerimizin 10.00-20.00 arasında olacak şekilde düzenlenmesini tüm üyelerimize tavsiye ettik. Umarız, en kısa zamanda bu zor dönemi aşarak sağlık ve refaha kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Çalışan emeğinin federasyon açısından çok büyük anlam ifade ettiğini aktaran Düzgün, şunları kaydetti:

"Bizler Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin hemen her köşesinde hizmet veriyor; başta istihdam olmak üzere Türkiye'ye pek çok alanda katma değer yaratıyoruz. Yerelle büyümenin ve yerelden kalkınmanın gücüne inanıyor; yaşanan olumsuzluklar her ne olursa olsun faaliyet gösterdiğimiz bölgelerimizde, kendi insanımızla bir bütün oluyor; yaşananları onlarla birlikte göğüslüyor; birlikte aşıyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemeçte de tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücümüzle çalışmaya, işimizin başında olmaya devam ediyoruz."

Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem aldıklarını vurgulayan Düzgün, "TPF olarak hepimize zor günler yaşatan koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ömer Düzgün, yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz. Hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla iş birliği yapıyoruz."

Türkiye Partisi, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:14 Kaynak: AA

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