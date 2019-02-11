Tpf - Yerel Market Zincerleri 11. Kez Bir Araya Gelecek

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Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen, Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2019, üreticiden tedarikçiye, organize gıda perakendesinin zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen ulusal ve çok uluslu markalarını bir araya getirecek.
Organize perakendenin halkası olan yerel zincir marketler, 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde 11'inci kez bir araya gelecek.
İki gün sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettiği 300 markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.
YZB'nin 11'inci yılında da dolu dolu bir içerikle kapılarını aralayacağını belirten Focus Fuar ve Kongre Yönetimi Genel Müdürü Özlem Adıgüzel, şöyle devam etti:
"Her yıl belirlenen ana tema doğrultusunda perakende sektöründe geleceğe dönük yol haritalarının çizilmesine ev sahipliği yapan Yerel Zincirler Buluşuyor'da bu yıl "Değer" teması her yönüyle ele alınacak.
"YZB, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019'da da fuar ve kongre olmak üzere iki ayrı bölümde gerçekleştirilecek.
"Sekiz binin sektör temsilcisini ağırlayan YZB'nin fuar alanında bu yıl market raflarında karşılaşacağımız yeni ürünleri, ekipmanları, teknolojileri, hizmetleri yakından göreceğiz.
"Geçtiğimiz yıl 22 konuşmacının yer aldığı YZB, bu yıl da birbirinden değerli isimleri konuşmacı olarak ağırlayacak. Üretici, yerel zincir ve tüketici üçgeninin köprüsü YZB ile iki gün boyunca sektördeki iş birlikleri güçlenecek." (Fotoğraflı) - İstanbul