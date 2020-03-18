TPFD'den maçların seyircisiz oynanması hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor TPFD'den maçların seyircisiz oynanması hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

TPFD'den maçların seyircisiz oynanması hakkında açıklama Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), liglerde maçların ertelenmesine yönelik taleplerle ilgili yetkililerle görüşüldüğünü duyurdu.

TPFD'den maçların seyircisiz oynanması hakkında açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), liglerde maçların ertelenmesine yönelik taleplerle ilgili yetkililerle görüşüldüğünü duyurdu.

Derneğin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanması kararından sonra, futbolcuların durumu, sıkıntıları ve istekleriyle ilgili gelişmelerin takip edildiği, yetkililerle de sürekli iletişim halinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 2 günde var olan sıkıntıların büyümesi ve futbolcu arkadaşlarımızın endişelerinin üst seviyeye çıkması ile durumu konunun tüm muhataplarına, hatta en üst düzeyde karar vericilere ilettik. Oyuncuların düşüncesi ve özellikle yabancı futbolcu arkadaşlarımızın tavrının ne olduğu konusunda bilgilendirme yaptık. Geldiğimiz noktada bugün gerçekleşen, devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz. Gelişmeler oldukça bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz."

Türkiye Partisi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:44 Kaynak: AA

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