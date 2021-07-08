Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TPFD Yönetim Kurulu Üyeleri Altan Aksoy, Yasin Sülün, Serhat Akyüz, Gökhan Caba ve Erhan Küçük de yer aldı.

Geçen ay 3 yıllığına TPFD'nin başkanlığına seçilen Saffet Akyüz ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eden başkan Özdemir, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.