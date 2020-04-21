TPFD, Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

TPFD'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı futbolcularından Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kaan Öztürk kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."