TPFD'nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu - Son Dakika

TPFD'nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu.

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