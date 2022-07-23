Tpı Kompozit İşçileri Taleplerini Kabul Ettirdi, 17 Günlük İş Bırakma Eylemi Sona Erdi - Son Dakika
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Tpı Kompozit İşçileri Taleplerini Kabul Ettirdi, 17 Günlük İş Bırakma Eylemi Sona Erdi

23.07.2022 11:17

İzmir'de faaliyet gösteren rüzgar türbini fabrikası TPI Kompozit'in 4 bine yakın işçisinin ücret artışı talebiyle 6 Temmuz'da başlattıkları iş bırakma eylemi sona erdi. Petrol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin, "Yüzde 30+15'lik zam talebimiz tamam. İşten atılan arkadaşlarımız geri dönecek. İş bırakma süresinde ücretler kesilmeyecek. Tüm çalışanlara gönderilen ihtarname de geri çekilecek" dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren rüzgar türbini fabrikası TPI Kompozit'in 4 bine yakın işçisinin ücret artışı talebiyle 6 Temmuz'da başlattıkları iş bırakma eylemi sona erdi. Petrol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin, "Yüzde 30+15'lik zam talebimiz tamam. İşten atılan arkadaşlarımız geri dönecek. İş bırakma süresinde ücretler kesilmeyecek. Tüm çalışanlara gönderilen ihtarname de geri çekilecek" dedi.

Menemen'deki serbest bölge ve Sasalı'daki fabrikada faaliyet gösteren TPI Kompozit'in işçileri 17 günlük iş bırakma eylemine dün akşam son verdi. Asgari ücretin üzerine yüzde 5 iyileştirme yapılması teklifini kabul etmeyen ve 6 Temmuz'da eylem başlatan yaklaşık 4 bin işçiye yüzde 30 artı yüzde 15'lik zam yapılacağı açıklandı.

"BİR ARKADAŞIMIZ BİLE DIŞARIDA KALMAYACAK"

Dün akşam saatlerinde Sasalı'daki fabrikada işçilere bilgi veren Petrol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin şunları söyledi:

"Şartlarımızdan biri gönderilen ihtarların iptal edilmesiydi. 30+15 şeklinde bir zam talebimiz vardı, bu tamam. Olmazsa olmazımız dediğimiz 'Bir arkadaşımız bile dışarıda kalmayacak' diye başladığımız cümle de tamam. 6 Temmuz'dan bu tarafa bize inanan, bizimle beraber burada gece gündüz duran tüm arkadaşlarımıza başta genel başkanım, genel sekreterim, Türk İş bölge başkanım, şahsım ve yönetimim adına binlerce kez teşekkür ediyorum. 'Genel merkez yöneticilerimizin burada olmaması, olmalarından daha hayırlı' demiştim. Ankara'da Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda ciddi baskısı vardı. Bunu önlediler. Sayın genel başkanıma ve genel sekreterime sizler adına ayrıca teşekkür ediyorum."

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Zengin, 146 kişinin iş bırakma eylemi sürecinde işten atıldığını belirterek, "İşten çıkarılan arkadaşlarımız geri dönecek. Yüzde 30'luk ücret zammına asgari ücret farkı olarak yüzde 15 eklenecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

SENDİKA BAŞKANI ORHAN ZENGİN'İN İŞÇİLERE YAPTIĞI KONUŞMA

2.VİDEO

İŞÇİLERİN EYLEMLERİNDEN ARŞİV GÖRÜNTÜ

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Kaynak: ANKA

Orhan Zengin, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tpı Kompozit İşçileri Taleplerini Kabul Ettirdi, 17 Günlük İş Bırakma Eylemi Sona Erdi - Son Dakika

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