TPLF: Etiyopya ordusu Mekelle'ye hava saldırısı yaptı - Son Dakika

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gittiği bildirilmişti.

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