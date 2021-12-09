TR / Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", Rahime Sarıçelik, 14:... - Son Dakika
Üye Girişi

TR / Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", Rahime Sarıçelik, 14:...

09.12.2021 00:08
TR / Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", Rahime Sarıçelik, 14:...

TR / Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", Rahime Sarıçelik, 14: 30 9 Aralık (TR) Konu: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", (Türkçe) Konuşmacı: Rahime Sarıçelik...

TR/ Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", Rahime Sarıçelik, 14: 30 9 Aralık (TR)

Konu: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", (Türkçe)

Konuşmacı: Rahime Sarıçelik

Tarih ve Saat: 9 Aralık Perşembe, 14: 30

***This is an online event. To obtain Zoom link and password, please contact to the department.

Özet

"Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler"

Édouard Louis, 1992 yılında Amiens'de doğdu. Fakir, işçi sınıfı bir aileden geliyor. İlk romanı En finir avec Eddy Bellegueule (Eddy Bellegueule'den Kurtulmak ) 2014 yılında yayımlandı. Yazar bu kitabında kendi hayat yolculuğundan, ailesi ve Fransız toplumundan bahsediyor. Aynı yıl Pierre Guénin ödülünü kazandı. Son olarak 2018'de babasıyla ilişkisini sorguladığı Qui a tué mon père, (Babamı Kim Öldürdü) yayımlandı. Otobiyografik romanları otuz dile çevrildi. Bu kitapların her biri bu, genç yazara dünya çapında tanınma şansı verdi. 2021 yılında iki kitap Türkçeye kazandırıldı.

Bu seminerde, 1907-1948 yılları arasında yaşamış Cumhuriyet döneminden bir Türk yazar Sabahattin Ali ile Fransız genç yazar Edouard Louis hakkında (eserleri aracılığı ile) gözlemlerimi sizlerle paylaşmak isterim. 2017'den beri Türkiye'de en çok okunan romanlar arasında Sabahattin Ali'nin romanlarının olması, iki farklı ülkede ve zamanda yaşayan bu iki yazarın söylemeye çalıştıkları arasındaki benzerlik beni bu konusunda epeyce düşündürmüştür.

Biyografi:

Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2003'te mezun oldu. 2010 yılında Türkçe öğretmeni olarak Fransa'nın Strazburg şehrine geldi. Strazburg Üniversitesi'nde" L'évolution de l'amour dans les romans turcs du XIXe au XXe siècle" (19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Türk Romanlarında Aşkın Evrimi) başlıklı yüksek lisansını tamamladı. 2020'de " Sabahattin Ali (1907-1948), défenseur d'une émancipation des hommes et des femmes? Repenser les rapports de genre dans la littérature turque " (Sabahattin Ali Kadının ve Erkeğin Kurtuluşunun Savunucusu mu? Türk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet İlişkilerini Yeniden Düşünmek) konulu tezi savundu. Bu süreçte Türkiye' deki görevinden istifa etti ve aynı üniversitede okutman olarak çalıştı. Strasbourg Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının katkısı ile Temelli Döncem, Türkiye'den Fransa'ya Göç Hikayeleri adı altında kadınlık -erkeklik ve göç konulu bir öykü çalışmasını yazar Nalan Çelik ile hazırladı. Lettres aux fils (Oğullara Mektuplar) adlı romanı yakında Fransa'da yayımlanacak. Daha önce yayımlanan kitabı Kimliksiz Öyküler Azerbaycan diline çevrildi. Kendisi de Henri Michaux 'nun Unbarbare en Asie ( Asya' da Bir Barbar) kitabını ve Magvan Erdenebat, Sengiin Erdene gibi Moğol edebiyatının tanınan yazarlarının öykülerini Fransızca'dan Türkçe'ye çevirdi. Yakın zamanda Oğullara Mektuplar adlı ilk romanı yayımlandı. Hala Fransa'da Fransız-Türk edebiyatçıları üzerinde karşılaştırmalı olarak çalışmaktadır. Türkiye PEN kulübü ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir.

Email: saricelikrahime@gmail. com

YORUMLAR
500
Kaynak: Habermetre

Sabahattin Ali, Türkiye, Fransa, Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TR / Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: 'Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler', Rahime Sarıçelik, 14:... - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili açıklama: FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildi
00:34 Türkiye'den taşınıp ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın kira zammı hikayesi duyanları şaşırttı
00:17 Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan "Skandal" yorumu geldi
00:12 İtalya'daki genel seçimlerde Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi yarışı lider olarak götürüyor
00:08 Bakanlık, Amed-Bursa karşılaşmasında stada kaçak sokulan bayraklar için soruşturma başlattı
00:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak
00:05 Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler
23:49 Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti
23:41 A Milli Takım, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi
23:10 A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yarattı! Taraftarlar Kuntz'u istifaya çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 01:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: TR / Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", Rahime Sarıçelik, 14:... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement