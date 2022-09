TR/ Bilkent Universitesi - EDEB Semineri: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", Rahime Sarıçelik, 14: 30 9 Aralık (TR)

Konu: "Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler", (Türkçe)

Konuşmacı: Rahime Sarıçelik

Tarih ve Saat: 9 Aralık Perşembe, 14: 30

Özet

"Édouard Louis ve Sabahattin Ali Romanlarında Dışlanan Kadınlıklar ve Erkeklikler"

Édouard Louis, 1992 yılında Amiens'de doğdu. Fakir, işçi sınıfı bir aileden geliyor. İlk romanı En finir avec Eddy Bellegueule (Eddy Bellegueule'den Kurtulmak ) 2014 yılında yayımlandı. Yazar bu kitabında kendi hayat yolculuğundan, ailesi ve Fransız toplumundan bahsediyor. Aynı yıl Pierre Guénin ödülünü kazandı. Son olarak 2018'de babasıyla ilişkisini sorguladığı Qui a tué mon père, (Babamı Kim Öldürdü) yayımlandı. Otobiyografik romanları otuz dile çevrildi. Bu kitapların her biri bu, genç yazara dünya çapında tanınma şansı verdi. 2021 yılında iki kitap Türkçeye kazandırıldı.

Bu seminerde, 1907-1948 yılları arasında yaşamış Cumhuriyet döneminden bir Türk yazar Sabahattin Ali ile Fransız genç yazar Edouard Louis hakkında (eserleri aracılığı ile) gözlemlerimi sizlerle paylaşmak isterim. 2017'den beri Türkiye'de en çok okunan romanlar arasında Sabahattin Ali'nin romanlarının olması, iki farklı ülkede ve zamanda yaşayan bu iki yazarın söylemeye çalıştıkları arasındaki benzerlik beni bu konusunda epeyce düşündürmüştür.

Biyografi:

Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2003'te mezun oldu. 2010 yılında Türkçe öğretmeni olarak Fransa'nın Strazburg şehrine geldi. Strazburg Üniversitesi'nde" L'évolution de l'amour dans les romans turcs du XIXe au XXe siècle" (19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Türk Romanlarında Aşkın Evrimi) başlıklı yüksek lisansını tamamladı. 2020'de " Sabahattin Ali (1907-1948), défenseur d'une émancipation des hommes et des femmes? Repenser les rapports de genre dans la littérature turque " (Sabahattin Ali Kadının ve Erkeğin Kurtuluşunun Savunucusu mu? Türk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet İlişkilerini Yeniden Düşünmek) konulu tezi savundu. Bu süreçte Türkiye' deki görevinden istifa etti ve aynı üniversitede okutman olarak çalıştı. Strasbourg Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının katkısı ile Temelli Döncem, Türkiye'den Fransa'ya Göç Hikayeleri adı altında kadınlık -erkeklik ve göç konulu bir öykü çalışmasını yazar Nalan Çelik ile hazırladı. Lettres aux fils (Oğullara Mektuplar) adlı romanı yakında Fransa'da yayımlanacak. Daha önce yayımlanan kitabı Kimliksiz Öyküler Azerbaycan diline çevrildi. Kendisi de Henri Michaux 'nun Unbarbare en Asie ( Asya' da Bir Barbar) kitabını ve Magvan Erdenebat, Sengiin Erdene gibi Moğol edebiyatının tanınan yazarlarının öykülerini Fransızca'dan Türkçe'ye çevirdi. Yakın zamanda Oğullara Mektuplar adlı ilk romanı yayımlandı. Hala Fransa'da Fransız-Türk edebiyatçıları üzerinde karşılaştırmalı olarak çalışmaktadır. Türkiye PEN kulübü ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir.

Email: saricelikrahime@gmail. com