Tr / Bilkent Universitesi - Eprc Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14.00 4 Haziran (Tr) - Son Dakika

Kayıt için: https://us02web. zoom. us/meeting/register/tZMlfuihpjkjHNNZRhju11J0wIAZhPq2TOCL

Etkinliğimiz Zoom üzerinden ve eş zamanlı olarak Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 14: 00'de düzenlenecek Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası

Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi

mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor