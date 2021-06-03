Tr / Bilkent Universitesi - Trın Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya... - Son Dakika

Topic: TRIN Konferans - Dr. Asena Kaya Karaca "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı"

TR/ Bilkent Universitesi - TRIN Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya Karaca, 11. 00 8 Haziran (TR)

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