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TR-PAL paletler ekonomik fiyatlı ve yüksek kaliteli - Son Dakika

TR-PAL paletler ekonomik fiyatlı ve yüksek kaliteli

01.07.2021 12:30
TR-PAL paletler ekonomik fiyatlı ve yüksek kaliteli, System.String[]

PALDER Saymanı Nurettin Kağnıcı, TSE-K 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TR-PAL paletlerindünya standartlarında üretildiğini söyledi.

PALDER Saymanı Nurettin Kağnıcı, TSE-K 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TR-PAL paletlerindünya standartlarında üretildiğini söyledi. Kağnıcı, yüzde 100 yerli ve milli olan TR-PAL paletleri kullananların daha ekonomik fiyatlar ile dünya standartlarında ürüne sahip olduklarını bu sayede ülkenin kaynaklarının ülke içinde kalmasına katkı sunduklarının da altını çizdi.

Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) üyesi firmalar tarafından üretilen ahşap paletlere ilgi her geçen gün artıyor. Dernek Saymanı Nurettin Kağnıcı, yaptığı yazılı açıklama ile ahşap palet kullanan firmalara çağrıda bulundu. Kağnıcı,"TSE-K 590 standartlarına uygun olarak lisanslanan TR-PAL ahşap paletlerimiz, ISPM 15 Isıl İşlem standartlarına sahip olduğu için uluslararası dolaşım hakkına sahiptir. Türkiye'de lisanslanan ahşap paletlerimiz tamamen yerli ve milli olduğu için ülkemizin kaynakları dışarı çıkmamaktadır. Bu sebeple, ahşap palet ihtiyacı olanların PALDER üyesi firmalar tarafından üretilen TR-Pal paletleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerimiz yerli ve milli olduğu için muadillerine göre daha ekonomik fiyatlar ile satışa sunulmaktadır" dedi.

Dünya standartlarında yerli ve milli ahşap palet

Lojistik sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan ahşap paletlerin ürünlerin taşıma ve depolamalarını kolaylaştırmak maksadıyla kullanıldığını ifade eden Nurettin Kağnıcı, ahşap paletlerin tüm dünyada geçerli standartları olduğuna vurgu yaptı. Kağnıcı, bunlardan en önemlisinin 'ISPM-15' olarak adlandırılan 'Isıl İşlem' standardı olduğuna belirterek şu bilgileri verdi:

"Ahşap paletlerin ölçüleri, kullanılan ağaç cinsi, nem oranı ve kullanılan çivilerin de dünya çapında standartları var. Başta AB ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede ahşap paletler bu standartlarda üretiliyor. Maalesef bugüne kadar ülkemizde bu standartlardaki üretimler sadece yabancı organizasyonlarca yapılıyordu. Biz yerli ve milli bir marka ortaya çıkarmak ve için yola çıktık. TSE bize inandı ve ülkemiz adına çok önemli işi birlikte başardık. PAL-DER olarak, TR-PAL ile bu konuda ilk ve en önemli adımı attık. Nihayet bütün dünyada geçerli standartları olan yüzde yüz yerli ve milli TR-PAL, lisanslı üreticilerimiz tarafından imal edilmeye başladı. Ürünlerimizi ihtiyaca göre 6 farklı ölçüde üretilmektedir. Ayrıntı bilgi almak isteyenler www.palder.org sitemizi ziyaret edebilirler."

Fiyat avantajı veyüksek kalite bir arada

Rekabetin arttığı günümüzde, lojistik maliyetlerinin üretici firmalar için giderek daha önemli olmaya başladığına dikkat çeken Nurettin Kağnıcı, lojistik maliyetler içerisinde ahşap paletlerin de önde gelen maliyet kalemlerini oluşturduğunu söyledi. Kağnıcı, taşımacılık ve depolama faaliyetlerinin güvenilir ama aynı zamanda ekonomik şartlarda gerçekleştirilmesinin ağaç fiyatlarını aşırı yükseldiği son aylarda daha önemli hale geldiğini belirterek,"Ürün sevkıyatı ve depolamasında kullanılan ahşap paletler, modern lojistik yönetiminin malzeme sevkıyatındaki vazgeçilmez gereçleridir. Son üç ayda 2 kattan fazla yükselen ağaç fiyatları ile kalitenin yanında ekonomik fiyat da öne çıktı. İşte TR-PAL yerli ve milli bir ürün olarak müşterilerimize bu avantajı da sağlıyor" dedi. - BURSA

TR-PAL paletler ekonomik fiyatlı ve yüksek kaliteli

Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TR-PAL paletler ekonomik fiyatlı ve yüksek kaliteli - Son Dakika Ekonomi


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