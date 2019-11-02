Son Dakika Haberleri: TR72 Bölgesinde en fazla harcama barınmaya ayrıldı
Son Dakika Güncel TR72 Bölgesinde en fazla harcama barınmaya ayrıldı

TR72 Bölgesinde en fazla harcama barınmaya ayrıldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması bölgesel verilerini açıkladı.

TR72 Bölgesinde en fazla harcama barınmaya ayrıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması bölgesel verilerini açıkladı. Hanehalkı bütçe araştırmasının 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde toplam tüketim harcamalarının yüzde 23,7'sini konut ve kira oluşturdu. Konut ve kirayı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 19,2 ile ulaştırma, yüzde 6,5 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 4,8 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,7 ile alkollü içecekler, sigara ve tütün, yüzde 4,6 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,5 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,9 ile haberleşme, yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür, yüzde 2 ile eğitim hizmetleri, yüzde 1,8 ile sağlık hizmetleri. - SİVAS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 17:10:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TR72 Bölgesinde en fazla harcama barınmaya ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]