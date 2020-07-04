TR72 Bölgesinin zam şampiyonu sivri biber - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde 2020 haziran ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,16 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,64 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 487,88 artış gerçekleşti.



Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 haziran ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 4,96 ile ulaştırma olurken, bunu yüzde 4,03 ile eğitim, yüzde 3,37 ile lokanta ve oteller ve yüzde 2,66 ile giyim ve ayakkabı takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



En çok düşüş sarımsakta



TR72 Bölgesinde 2020 Haziran ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 39,24 ile sivri biber, yüzde 31,02 ile şehirlerarası otobüs ücreti ve yüzde 18,07 ile taze fasulye olurken en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 40,66 ile sarımsak ve yüzde 21,84 ile domates oldu. - SİVAS